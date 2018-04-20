Сербский агент назвал Михайловича и Манчини «тренерами одного типажа»

Известный агентпрокомментировал информацию о возможном назначениина пост главного тренера «Зенита».

Ранее появилась информация, что руководство «сине-бело-голубых» ведет переговоры с сербом, тогда как Роберто Манчини в конце сезона возглавит сборную Италии.

«Не могу точно сказать, какова вероятность того, что Михайлович возглавит "Зенит". Хотя он и Манчини — тренеры одного типажа, они очень похожи друг на друга.

По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини

Так что не знаю, захотят ли в Петербурге получить еще одного Манчини», — цитирует Йоксимовича «Спорт-Экспресс».

Отметим, что последним местом работы Михайловича был «Торино», который серб покинул в январе.