Фергюсон: Горд быть соперником и другом Венгера

Бывший главный тренерпрокомментировал решениепо окончании текущего сезона.

«Я очень рад за Арсена и с большим уважением отношусь к той работе, которую он проделал в "Арсенале". Свидетельством его таланта и профессионализма являются 22 года, которые он посвятил любимой работе. В эпоху, когда тренеры работают с командами один-два года, это великое достижение — быть у руля такой команды, как "Арсенал", на протяжении стольких лет.

Венгер, без сомнения, является одним из лучших тренеров в истории АПЛ. Я горд быть соперником, коллегой и другом такого великого человека», — сказал Фергюсон, которого цитирует официальный сайт «МЮ».

Моуринью: Мы выразим Венгеру уважение, которого он заслуживает