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    «Боруссия М» — «Вольфсбург»: онлайн-трансляция начнется в 21:30

    Боруссия М — Вольфсбург (20.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Боруссия М — Вольфсбург21:30
    В 21:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Боруссия М» — «Вольфсбург».

    Последний матч между собой: «Вольфсбург» — «Боруссия М» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Боруссия М»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Боруссия М» — «Вольфсбург». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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    Покусают ли «волки» «жеребят»?«Боруссия» – «Вольфсбург». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 20 апреля
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