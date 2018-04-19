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    «Зенит» на правильном пути, считает Заболотный

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    Антон Заболотный
    На фото:Антон Заболотный
    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный подвел итоги перенесенного матча 23-го тура РФПЛ с «Динамо» (2:1).

    «Этот матч показывает, что мы на правильном пути. Отдельно хочу поздравить Илью Скроботова с таким великолепным голом. Завтра на тренировке устроим ему тоннель. Илья очень много работает, он заслужил этот гол. Думаю, у него отличное будущее.

    Всему свое время. Бывают черные полосы, бывают белые. Они когда-то проходят, просто надо работать и ждать.

    Мы усердно тренируемся. Спросите у тех, кто посещает базу и видит это. Мы хотим исправить ситуацию, хотим побеждать в каждом матче. Думаю, судьба нас вознаграждает.

    Дзюба заплатит деньги, чтобы сыграть с "Зенитом"? Это личный момент, ему решать. Надеюсь, я не попаду в такую ситуацию.

    Наша задача — готовиться к этому матчу, чтобы в как можно лучшей форме подойти к нему. Есть время восстановиться, поработать над ошибками», — приводит слова форварда клубная пресс-служба.

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