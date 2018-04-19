«Лестер» — «Саутгемптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Лестер»: B.Hamer, Бен Чилвелл, Гарри Магир, Aleksandar Dragovic, Демарай Грэй, Марк Олбрайтон, Адриен Силва, Onyinye Ndidi, Рияд Марез, Келечи Ихеаначо, Джейми Варди.
«Саутгемптон»: Alex McCarthy, Майя Йосида, Wesley Hoedt, Jan Bednarek, Седрик Суареш, Душан Тадич, Ориоль Ромеу, James Ward-Prowse, Райан Бертран, Pierre-Emile Hoejbjerg, Шейн Лонг.
Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Лестер» 1:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Саутгемптон» со счетом 0:2.