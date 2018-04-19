Хашиг: Просим РФС разрешить нам видеоповторы, чтобы у арбитров не случались приступы слепоты

Генеральный директор «Краснодара»прокомментировал решение Апелляционного комитета РФС, который сегодня отклонил жалобу «быков» по поводу отмены дисквалификации форварда

Форвард был ошибочно предупрежден в матче 26-го тура с «Арсеналом» – карточка стала четвертой, что повлекло за собой дисквалификацию на решающий матч с ЦСКА.

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КДК во вторник не отменил предупреждение, сославшись на то, что дисциплинарный регламент не позволяет это сделать.

В то же время ККК (контрольно-квалификационная комиссия РФС) постановила, что Смолов был предупрежден в матче с «Арсеналом» ошибочно.

«Мы проиграли апелляцию, хотя считаем, что у нас была сильная не только моральная, но и юридическая позиция.

Мы не согласны с господином Насонкиным (председатель Апелляционного комитета РФС. — Прим. LiveSport.Ru) в том, что был показан новый предмет разбирательства. Мы на это указывали при разбирательстве в первой инстанции.

Но даже если бы это было и так, Апелляционный комитет мог вернуть рассмотрение в первую инстанцию и пересмотреть заключения КДК и ККК, но не сделал этого.

По факту сложившейся ситуации просим РФС только об одном — чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты, разрешить нам в порядке исключения первыми внедрить на своем стадионе в матчах чемпионата страны систему ВАР.

Для этого шага у нашего клуба и стадиона все готово. Нам нельзя плестись в хвосте внедрения современных технологий и давать поводы для пересудов. Надеюсь, нас услышат», — приводит слова Хашига «Спорт-Экспресс».