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    Хашиг: Просим РФС разрешить нам видеоповторы, чтобы у арбитров не случались приступы слепоты

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    Федор Смолов
    На фото:Федор Смолов
    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал решение Апелляционного комитета РФС, который сегодня отклонил жалобу «быков» по поводу отмены дисквалификации форварда Федора Смолова.

    Форвард был ошибочно предупрежден в матче 26-го тура с «Арсеналом» – карточка стала четвертой, что повлекло за собой дисквалификацию на решающий матч с ЦСКА.

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    КДК во вторник не отменил предупреждение, сославшись на то, что дисциплинарный регламент не позволяет это сделать.

    В то же время ККК (контрольно-квалификационная комиссия РФС) постановила, что Смолов был предупрежден в матче с «Арсеналом» ошибочно.

    «Мы проиграли апелляцию, хотя считаем, что у нас была сильная не только моральная, но и юридическая позиция.

    Мы не согласны с господином Насонкиным (председатель Апелляционного комитета РФС. — Прим. LiveSport.Ru) в том, что был показан новый предмет разбирательства. Мы на это указывали при разбирательстве в первой инстанции.

    Но даже если бы это было и так, Апелляционный комитет мог вернуть рассмотрение в первую инстанцию и пересмотреть заключения КДК и ККК, но не сделал этого.

    По факту сложившейся ситуации просим РФС только об одном — чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты, разрешить нам в порядке исключения первыми внедрить на своем стадионе в матчах чемпионата страны систему ВАР.

    Для этого шага у нашего клуба и стадиона все готово. Нам нельзя плестись в хвосте внедрения современных технологий и давать поводы для пересудов. Надеюсь, нас услышат», — приводит слова Хашига «Спорт-Экспресс».

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