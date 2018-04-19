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    Гилерме – на втором месте по «сухим» матчам за «Локомотив»

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    Маринато Гилерме
    На фото:Маринато Гилерме
    В перенесённом матче 23-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (0:0) голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме провёл 90-й «сухой» матч за «железнодорожников» и вышел на второе место в истории клуба по этому показателю, сообщает официальный сайт «железнодорожников».

    Третье место занимает Золтан Милес, у которого 89 матчей на ноль. Первое – Сергей Овчинников – 157 «сухих» матчей.

    Напомним, Гилерме, имеющий российский паспорт, является одним из кандидатов на попадание в состав сборной России для участия в ЧМ-2018.

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