«Бёрнли» — «Челси». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Бёрнли»: Nick Pope, Мэттью Лоутон, James Tarkowski, Стивен Уорд, Кевин Лонг, Джек Корк, Йоханн Гудмундссон, Ashley Westwood, Аарон Леннон, Эшли Барнс, C.Wood.
«Челси»: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Гари Кэхилл, Сесар Аспиликуэта, Н'Голо Канте, Альваро Мората, Педро Родригес, Тьемуа Бакайоко, Victor Moses, Emerson, Оливье Жиру.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Бёрнли» 2:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.