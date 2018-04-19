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    «Бёрнли» — «Челси». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Бёрнли — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.04.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Бернли Челси Календарь АПЛ
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    •  Бёрнли — Челси21:45
    В 21:45 в АПЛ начнётся матч «Бёрнли» — «Челси».

    Составы команд:

    «Бёрнли»: Nick Pope, Мэттью Лоутон, James Tarkowski, Стивен Уорд, Кевин Лонг, Джек Корк, Йоханн Гудмундссон, Ashley Westwood, Аарон Леннон, Эшли Барнс, C.Wood.

    «Челси»: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Гари Кэхилл, Сесар Аспиликуэта, Н'Голо Канте, Альваро Мората, Педро Родригес, Тьемуа Бакайоко, Victor Moses, Emerson, Оливье Жиру.

    Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Бёрнли» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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