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    «Бетис» — «Лас-Пальмас»: онлайн-трансляция начнется в 22:30

    Бетис — Лас-Пальмас (19.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Бетис — Лас-Пальмас22:30
    В 22:30 в испанской Примере начнётся матч «Бетис» — «Лас-Пальмас».

    Последний матч между собой: «Лас-Пальмас» — «Бетис» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Бетис»).

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    Еврокубки, «огурцы» и возможные голы«Бетис» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу 19 апреля
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