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    «Алавес» — «Жирона»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Алавес — Жирона (19.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Алавес — Жирона20:30
    В 20:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Алавес» — «Жирона».

    Последний матч между собой: «Жирона» — «Алавес» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Алавес» — «Жирона». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Славная серия для «славных»«Алавес» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу 19 апреля
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