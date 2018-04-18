«Зенит» вырвал победу у «Динамо»

Питерскийодержал домашнюю победу над московским(2:1) в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет на 57-й минуте — Доменико Кришито реализовал пенальти, назначенный за снос Дмитрия Полоза в штрафной.

На 88-й минуте динамовцы сумели отыграться. Ташаев с углового выполнил подачу к линии вратарской, Тони Шуньич головой пробил по воротам, мяч задел Мевлю и полетел в дальний угол ворот.

Победный мяч питерцы забили на третьей компенсированной минуте. Паредес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, 17-летнего защитника Скроботова почему-то все бросили и Илья головой отправил мяч под перекладину

Петербуржцы набрали 48 очков и вышли на третье место в турнирной таблице. «Динамо» — 11-е с 30 баллами.