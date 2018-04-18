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    «Зенит» вырвал победу у «Динамо»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (2:1) в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России.

    Хозяева открыли счет на 57-й минуте — Доменико Кришито реализовал пенальти, назначенный за снос Дмитрия Полоза в штрафной.

    На 88-й минуте динамовцы сумели отыграться. Ташаев с углового выполнил подачу к линии вратарской, Тони Шуньич головой пробил по воротам, мяч задел Мевлю и полетел в дальний угол ворот.

    Победный мяч питерцы забили на третьей компенсированной минуте. Паредес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, 17-летнего защитника Скроботова почему-то все бросили и Илья головой отправил мяч под перекладину

    Петербуржцы набрали 48 очков и вышли на третье место в турнирной таблице. «Динамо» — 11-е с 30 баллами.

    Чемпионат России. 23-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (0:0)
    Голы: Кришито, 57 — с пенальти (1:0). Шуньич, 88 (1:1). Скроботов, 90+3 (2:1). «Зенит» (Санкт-Петербург): Лодыгин, Иванович, Мевля, Кришито, Жирков (Заболотный, 54), Ерохин, Краневиттер, Паредес, Кузяев (Набиуллин, 69), Дриусси (Скроботов, 88), Полоз.«Динамо» (Москва): Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Морозов (Темников, 73), Ташаев, Соу, Тетте, Панченко (Марков, 62), Рауш, Луценко (Черных, 65).Предупреждения: Морозов, 57. Темников, 90+2.
    Сдержит ли «Динамо» натиск «Зенита»?«Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 18 апреля
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