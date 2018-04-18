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    «Зенит» интересуется Ташаевым и Петровым

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    Александр Ташаев
    На фото:Александр Ташаев
    В шорт-листе селекционной службы «Зенита» оказался полузащитник московского «Динамо» Александр Ташаев, информирует «Спорт День за Днем».

    По данным издания, договоренность между клубами вполне вероятна, да и сам хавбек не против перехода.

    Кроме того, селекционеры проявляют интерес к защитнику «Краснодара» Сергею Петрову.

    Оба потенциальных новобранца действуют на левом фланге. Это говорит о том, что петербургский клуб ищет замену Доменико Кришито, который покинет команду летом.

    Напомним, что Ташаев в 22 играх за «Динамо» забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Петров сыграл в 25 матчах РФПЛ, на его счету 1 гол и 3 результативные передачи.

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