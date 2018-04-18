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    «Спартак» — «Тосно»: онлайн-трансляция начнется в 18:30

    Спартак — Тосно: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.04.2018)

    Кубок России Футбол России Спартак Тосно
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    •  Спартак — Тосно18:30
    В 18:30 в Кубке России по футболу начнётся матч «Спартак» — «Тосно».

    Последний матч между собой: «Спартак» — «Тосно» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Спартак»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Спартак» — «Тосно». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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