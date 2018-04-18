Семин: Ничья с «Ахматом» – не трагедия

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после матча 23-го тура чемпионата России с(0:0).

«Да, "Ахмат" – хорошо сбалансированная команда. Однако их прессинг не стал неожиданностью. Я бы не сказал, что это дало какое-то преимущество.

В какой-то мере мы специально отдали мяч "Ахмату", но в полной мере своими моментами не воспользовались.

Трагедия? Трагедия – это когда люди умирают. А сегодняшний результат – часть продолжения игры, чемпионата.

Я до этого не комментировал ситуацию. Сейчас, видимо, стоит сказать. Фернандеш играет со сломанным ребром, поэтому его нет в старте. Но это не значит, что ему нужно ставить какой-то памятник за это», – сказал Семин изданию «Спорт-Экспресс».