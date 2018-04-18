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    Павлюченко: Шансов на чемпионство у «Спартака» практически нет

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    Роман Павлюченко
    На фото:Роман Павлюченко
    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко отметил, что у него остается надежда на чемпионство красно-белых.

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    «Если так смотреть, то шансов практически нет. Хотя, какая-то надежда все-таки остается.

    Никто не знает, что произойдет с "Локомотивом" в последних играх. Думаю, железнодорожники вряд ли упустят чемпионство, но все может произойти.

    "Спартак" в любом случае будет биться до последнего. Кто виноват? Сами виноваты. Проиграли "Уралу" (1:2, 15 апреля. – Прим. Livesport.Ru).

    Что не сложилось в этом матче? Трудно сказать – я не в команде и не знаю, какой там микроклимат.

    Но если клуб борется за чемпионство, он обязан обыгрывать такую команду, как "Урал". Но повторю – с "Локомотивом" все еще может произойти», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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