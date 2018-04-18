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    «Локомотив» не справился с «Ахматом»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0) в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России.

    Железнодорожники с 56 очками сохранили лидерство в турнирной таблице. У ближайшего преследователя «Спартака» — на 6 очков меньше. До конца сезона командам осталось провести по четыре игры.

    В следующих матчах чемпионата «Локомотив» 22 апреля примет «Уфу», а «Ахмат» 23 апреля на выезде сразится со «Спартаком».

    Чемпионат России. 23-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 0:0
    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Фарфан, Тарасов, Коломейцев (Эдер, 67), Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Ари (Фернандеш, 46).«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Роши (Балай, 72), Родолфу, Швец, Иванов, Бериша (Исмаэл, 90+1), Митришев (Плиев, 84).Предупреждения: Швец, 8. Коломейцев, 58. Иванов, 71. Тарасов, 88. Кверквелия, 90+3.
    «Ахмат» не сможет остановить «Локомотив»«Локомотив» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч 23-го тура российской Премьер-лиги 18 апреля
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