«Локомотив» не справился с «Ахматом»

Московскийна своем поле сыграл вничью с грозненским(0:0) в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России.

Железнодорожники с 56 очками сохранили лидерство в турнирной таблице. У ближайшего преследователя «Спартака» — на 6 очков меньше. До конца сезона командам осталось провести по четыре игры.

В следующих матчах чемпионата «Локомотив» 22 апреля примет «Уфу», а «Ахмат» 23 апреля на выезде сразится со «Спартаком».