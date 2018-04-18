Кэмерон подкинул России заподлянку, заявил Колосков

Почетный президент РФСпризвал не обсуждать заявление бывшего премьер-министра Великобританиио том, что Россия получила право провести чемпионат мира-2018 с помощью коррупции.

Экс-премьер Великобритании считает, что Россия получила ЧМ-2018 с помощью коррупции

«Он не мог утверждать, что это из-за коррупции. Он, как и Тереза Мэй (действующий премьер-министр Великобритании. – Прим.LiveSport.Ru), использовал формулировки "с большой долей вероятности", "возможно" и "не исключено".

Я это комментировать не собираюсь, и вам не советую. Потому что темы здесь никакой нет. Вот он нам подкинул заподлянку, а мы начнем с вами рассуждать, а что мы сделали, а как у нас было все хорошо.

Для него важно поднять волну вокруг людей, которую вообще никто не поднимает. Поэтому я ничего комментировать не буду и советую ни к кому за комментариями не обращаться.

Ведь тогда мы будем работать против себя», – сказал Колосков изданию «Спорт-Экспресс».