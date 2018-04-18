ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кэмерон подкинул России заподлянку, заявил Колосков

    Чемпионат мира по футболу-2018 Футбол России Футбол Англии
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Вячеслав Колосков
    На фото:Вячеслав Колосков
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал не обсуждать заявление бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Россия получила право провести чемпионат мира-2018 с помощью коррупции.

    Экс-премьер Великобритании считает, что Россия получила ЧМ-2018 с помощью коррупции

    «Он не мог утверждать, что это из-за коррупции. Он, как и Тереза Мэй (действующий премьер-министр Великобритании. – Прим.LiveSport.Ru), использовал формулировки "с большой долей вероятности", "возможно" и "не исключено".

    Я это комментировать не собираюсь, и вам не советую. Потому что темы здесь никакой нет. Вот он нам подкинул заподлянку, а мы начнем с вами рассуждать, а что мы сделали, а как у нас было все хорошо.

    Для него важно поднять волну вокруг людей, которую вообще никто не поднимает. Поэтому я ничего комментировать не буду и советую ни к кому за комментариями не обращаться.

    Ведь тогда мы будем работать против себя», – сказал Колосков изданию «Спорт-Экспресс».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»
  • Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы
    •
  • Бедный Павел
  • Изучаем судебную тяжбу между московским «Динамо» и его бывшим форвардом
    •
  • 18/04
    • Минспорт РФ отказался от иска к строителю «Ростов Арены»
  • 18/04
    • Лидер «Манчестер Сити» выбыл до конца сезона после операции на колене
  • 18/04
    • На сайте ФИФА стартовал последний этап продаж билетов на ЧМ-2018
  • 18/04
    • Полиция нашла фанатов, ухавших в адрес Погба
  • 18/04
    • Черчесов хочет сделать Россию чемпионом мира
  • 17/04
    • Месси и Салах претендуют на «Золотую бутсу»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером команды«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?
    Подробный разбор
  • Лига косолапых
  • Реакция прессы на презентацию нового логотипа российской Премьер-лиги
    •
  • ПСЖ впал в кратковременность и потакание звездам
  • Реакция прессы на чемпионство парижан
    •
  • Трансферный дайджест. 10-16 апреля
  • Куда уйдет легенда «Барселоны», кому нужен хавбек «Баварии», кого зовет «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Манчестер Сити» заложил основы для своей династии
  • Реакция прессы на чемпионство «Горожан»
    •
  • Безвольная игра против аутсайдера. «МЮ» попрощался с шансами на чемпионство
  • Реакция СМИ на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Вест Бромвича»
    •
  • Конец чемпионской гонки: «Спартак» проиграл на Урале
  • Реакция прессы на выездное поражение «Спартака» в Екатеринбурге
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Остановит ли Погребняк «Спартак» на пути к Кубку России?
  • «Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 18 апреля
  • 2,25
    •
  • «Коламбус» и «Вашингтон» начнут четвертый матч осторожно
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 апреля
  • 2,18
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 21:28
    • «Зенит» вырвал победу у «Динамо»
  • 21:19
    • «Тосно» по пенальти одолел «Спартак» и вышел в финал Кубка Росси
  • 20:52
    • «Аталанта» разгромила «Беневенто»
  • 20:13
    • Божович: Шанс, что Дзюба сыграет с «Зенитом», невелик
  • 19:55
    • Курский «Авангард» — первый финалист Кубка России
  • 19:47
    • Член совета ФИФА арестован по подозрению в коррупции
  • 19:27
    • Павлюченко: Шансов на чемпионство у «Спартака» практически нет
  • 19:12
    • Полиция нашла фанатов, ухавших в адрес Погба
  • 18:58
    • Джоуи Бартон возглавит клуб третьего дивизиона Англии
  • 18:54
    • «Зенит» интересуется Ташаевым и Петровым
  • 18:24
    • Павлюченко: В матче «Спартака» и «Тосно» бой будет сумасшедший
  • 18:20
    • Фарфан и Ари сыграют в атаке «Локомотива» против «Ахмата»
  • 18:13
    • «Краснодар» обратился в апелляционный комитет по поводу «дела Смолова»
  • 18:07
    • ФИФА заменит Кубок Конфедераций клубным чемпионатом мира
  • 17:49
    • Глушаков остался в запасе «Спартака» на матч с «Тосно»
  • 17:44
    • Экс-вратарь сборной Бразилии решил завершить карьеру
  • 17:22
    • Черчесов хочет сделать Россию чемпионом мира
  • 16:52
    • Бистрович рассказал об адаптации в ЦСКА
  • «Гордость» «Барселоны» исчезает из команды
  • Реакция прессы на матч «Сельта» — «Барселона»
    • 16:32
  • Закон против справедливости. Смолов стал заложником регламента
  • СМИ – о решении КДК РФС не отменять желтую карточку нападающего «Краснодара»
    • 15:27
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус