Ибрагимович пообещал сделать из игроков «Гэлакси» суперзвезд

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси»рассказал, зачем выкупил полосу в газете LA Times, написав короткое приветствие.

Ибрагимович поедет на ЧМ-2018

«Я хотел сделать городу подарок. Им оказался я сам. Долго думал, что подарить Лос-Анджелесу, и решил, что должен подарить себя. Большое самолюбие? Да, но я не сказал бы, что я типичный шведский парень, хотя именно я поместил Швецию на карту.

Не боюсь ли затмить других игроков "Гэлакси"? Нет-нет, я сделаю из них суперзвезд. Как и тебя, Джимми (смеется). В США футбол не очень популярен? Послушай, футбол – самый популярный спорт на планете. Можете себе представить, каково ощущать себя на вершине популярнейшей игры?» — сказал Ибрагимович в эфире шоу Джимми Киммела на канале АВС.