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    Ибрагимович пообещал сделать из игроков «Гэлакси» суперзвезд

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    Златан Ибрагимович
    На фото:Златан Ибрагимович
    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, зачем выкупил полосу в газете LA Times, написав короткое приветствие.

    Ибрагимович поедет на ЧМ-2018

    «Я хотел сделать городу подарок. Им оказался я сам. Долго думал, что подарить Лос-Анджелесу, и решил, что должен подарить себя. Большое самолюбие? Да, но я не сказал бы, что я типичный шведский парень, хотя именно я поместил Швецию на карту.

    Не боюсь ли затмить других игроков "Гэлакси"? Нет-нет, я сделаю из них суперзвезд. Как и тебя, Джимми (смеется). В США футбол не очень популярен? Послушай, футбол – самый популярный спорт на планете. Можете себе представить, каково ощущать себя на вершине популярнейшей игры?» — сказал Ибрагимович в эфире шоу Джимми Киммела на канале АВС.

    Златан Ибрагимович в эфире шоу Джимми Киммела
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