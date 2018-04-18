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    Агуэро, Кейн и Салах – в символической сборной АПЛ

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    Мохамед Салах
    На фото:Мохамед Салах
    Ассоциация профессиональных футболистов представила символическую сборную чемпионата Англии сезона 2017/18.

    В команде года больше всего оказалось игроков «Манчестер Сити» — пять.

    Атакующее трио составили Серхио Агуэро, Гарри Кейн и Мохамед Салах.

    Полностью символическая сборная АПЛ выглядит следующим образом:

    Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

    Защитники: Кайл Уокер, Николас Отаменди (оба – «Манчестер Сити»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Маркос Алонсо («Челси»).

    Полузащитники: Кевин де Брюйне, Давид Сильва (оба – «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).

    Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

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