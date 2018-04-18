«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

В 21:45 в АПЛ начнётся матч

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 18 апреля

Команды не выйдут за рамки углов

Команды не выйдут за рамки углов «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 18 апреля

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