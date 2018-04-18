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    «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Борнмут — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.04.2018)

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    •  Борнмут — Манчестер Юнайтед21:45
    В 21:45 в АПЛ начнётся матч «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед».

    Составы команд:

    «Борнмут»: Asmir Begovic, Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Nathan Ake, Чарли Дэниелс, Эндрю Сурман, Lewis Cook, Джошуа Кинг, Ryan Fraser, Джордон Айб, Callum Wilson.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Люк Шоу, Маттео Дармиан, Поль Погба, Антони Марсьяль, Джесси Лингард, Андер Эррера, Маруан Феллайни, Маркус Рэшфорд.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    Команды не выйдут за рамки углов«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 18 апреля
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