«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Борнмут»: Asmir Begovic, Саймон Фрэнсис, Стив Кук, Nathan Ake, Чарли Дэниелс, Эндрю Сурман, Lewis Cook, Джошуа Кинг, Ryan Fraser, Джордон Айб, Callum Wilson.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Фил Джонс, Крис Смоллинг, Люк Шоу, Маттео Дармиан, Поль Погба, Антони Марсьяль, Джесси Лингард, Андер Эррера, Маруан Феллайни, Маркус Рэшфорд.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.