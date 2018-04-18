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    «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Борнмут — Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.04.2018)

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    •  Борнмут — Манчестер Юнайтед21:45
    В 21:45 в АПЛ начнётся матч «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед».

    Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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    Команды не выйдут за рамки углов«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 18 апреля
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