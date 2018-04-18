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    Джоуи Бартон возглавит клуб третьего дивизиона Англии

    Футбол Англии
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    Джоуи Бартон
    На фото:Джоуи Бартон
    Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон возглавит клуб третьего дивизиона чемпионата Англии «Флитвуд Таун», сообщает Sky.

    Контракт с 35-летним Бартоном был заключен на три года, к выполнению своих обязанностей экс-игрок сборной Англии приступит 2 июня.

    «Я в предвкушении работы с "Флитвуд Таун". Это клуб, который я знаю давно, и у меня уже очень хорошие отношения с его руководством.

    Это было серьезное решение — начать тренерскую работу и я в восторге от открывающихся возможностей — я присоединяюсь к клубу с большими амбициями», — заявил Бартон.

    26 апреля 2017 года хавбек был дисквалифицирован английской федерацией на 18 месяцев за участие в тотализаторе. Впоследствии дисквалификация была сокращена до 5 месяцев, однако Бартон так и не нашел новый клуб.


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