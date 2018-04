Джоуи Бартон возглавит клуб третьего дивизиона Англии

Бывший полузащитник «Манчестер Сити»возглавит клуб третьего дивизиона чемпионата Англии, сообщает Sky

Контракт с 35-летним Бартоном был заключен на три года, к выполнению своих обязанностей экс-игрок сборной Англии приступит 2 июня.

«Я в предвкушении работы с "Флитвуд Таун". Это клуб, который я знаю давно, и у меня уже очень хорошие отношения с его руководством.

Это было серьезное решение — начать тренерскую работу и я в восторге от открывающихся возможностей — я присоединяюсь к клубу с большими амбициями», — заявил Бартон.

26 апреля 2017 года хавбек был дисквалифицирован английской федерацией на 18 месяцев за участие в тотализаторе. Впоследствии дисквалификация была сокращена до 5 месяцев, однако Бартон так и не нашел новый клуб.

✍️ | Fleetwood Town can confirm an agreement has been reached for @Joey7Barton to become the club's new Head Coach as of June 2nd.

Full details: https://t.co/ZPz5vAaCOD pic.twitter.com/cQ3BbjqrR7