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    «Вильярреал» — «Леганес»: онлайн-трансляция начнется в 22:30

    Вильярреал — Леганес: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.04.2018)

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    •  Вильярреал — Леганес22:30
    В 22:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Вильярреал» — «Леганес».

    Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Леганес» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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