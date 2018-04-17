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    «Сельта» — «Барселона»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Сельта — Барселона: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.04.2018)

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    •  Сельта — Барселона22:00
    В 22:00 в испанской Примере начнётся матч «Сельта» — «Барселона».

    Последний матч между собой: «Барселона» — «Сельта» 5:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Барселона»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Сельта» — «Барселона». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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