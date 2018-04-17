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    ФИФА ожидает аншлага на матчах ЧМ-2018 в России

    Чемпионат мира по футболу-2018
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    ФИФА ожидает аншлага на матчах ЧМ-2018 в России
    На фото:ФИФА ожидает аншлага на матчах ЧМ-2018 в России
    Международная федерация футбола (ФИФА) ожидает аншлаги на всех матчах ЧМ-2018 в России, заявил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.

    «Конечно, ожидаем аншлаги. У нас нет каких-то причин думать, что их не будет. Это очень приятный и позитивный момент. Мы ожидаем, что все билеты будут проданы», — сказал Эллер.

    В настоящий момент на матчи чемпионата мира продано около 2,2 млн билетов. Наибольшее количество приобрели болельщики из России. За ними следуют любители футбола из США, Бразилии, Колумбии, Германии, Мексики, Аргентины, Перу, Китая, Австралии и Англии.

    Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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