Файзулин тренируется на базе «Зенита»

Полузащитниктренируется на клубной базев Удельном парке.

Соответствующее видео питерский клуб опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Видеозапись подписана следующим образом: «Когда не надо лишних слов...».

Напомним, 31-летний хавбек из-за травм не выходил на поле уже два с половиной года. В последний раз Файзулин участвовал в официальном матче 20 сентября 2015 года, когда «Зенит» дома играл с «Амкаром» (1:1).

Файзулин выступает за «Зенит» с 2008 года. За это время он провел 229 матчей, в которых забил 26 голов.