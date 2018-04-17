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    «Депортиво» — «Севилья»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Депортиво — Севилья (17.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Депортиво — Севилья20:30
    В 20:30 в Примере начнётся матч «Депортиво» — «Севилья».

    Последний матч между собой: «Севилья» — «Депортиво» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Севилья»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Депортиво» — «Севилья». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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