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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая трансляция (17.04.2018)

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    •  Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм21:45
    В 21:45 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм».

    Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Будет реабилитация«Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 17 апреля
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