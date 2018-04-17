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    Алаев: Нужно быстрее начать использовать ВАР во всех футбольных лигах России

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    Система ВАР
    На фото:Система ВАР
    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев выразил надежду что уже со следующего сезона клубы постепенно начнут реализовывать на своих аренах систему ВАР, что избежать ошибок, подобных желтой карточке Федора Смолова.

    Напомним, что нападающий «Краснодара» получил четвертую желтую карточку в поединке с тульским «Арсеналом» (3:0), что означает, в соответствии с регламентом, пропуск следующего матча 27 тура против ЦСКА.

    «Краснодар» получил отказ в апелляции по желтой карточке Смолова

    При этом глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский уже признал, что арбитр Артем Чистяков не должен был наказывать Смолова за симуляцию.

    «Кстати, я абсолютно убежден в том, что необходимо как можно быстрее начать использовать в матчах всех профессиональных футбольных лиг систему видеоповторов.

    За ней будущее, и оно, на мой взгляд, неизбежно. Это позволит избежать очевидных ошибок наподобие той, которую допустил арбитр Артем Чистяков.

    Как показывает практика, цена таких ошибок бывает очень высокой, поэтому РФС обращается к руководителям лиг и клубов активнее заниматься вопросом внедрения в жизнь данной системы.

    Не хотелось бы, чтобы Россия стала последней страной, где ее начали использовать.

    Надеемся, что уже со следующего сезона клубы постепенно начнут реализовывать на своих аренах систему ВАР, как это сделал "Краснодар" ранее», — цитирует пресс-служба РФС Алаева.

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