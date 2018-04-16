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    «Вест Хэм» — «Сток Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вест Хэм — Сток Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (16.04.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Сток Сити Календарь АПЛ
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    •  Вест Хэм — Сток Сити22:00
    В 22:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Вест Хэм» — «Сток Сити».

    Составы команд:

    «Вест Хэм»: Джо Харт, Аарон Крессвел, Angelo Ogbonna, Declan Rice, Пабло Сабалета, Шейку Куйяте, Марк Нобл, Жоау Мариу, Артур Масуаку, Edimilson Fernandes, Марко Арнаутович.

    «Сток Сити»: Джек Батлэнд, Курт Зума, Мартинс Бруно Инди, Райан Шоукросс, Moritz Bauer, Эрик Питерс, Джо Аллен, Шердан Шакири, Badou Ndiaye, Ramadan Sobhi, Маме Бирам Диуф.

    Предыдущий матч соперников: «Сток Сити» — «Вест Хэм» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Сток Сити» со счетом 0:2.

    Команды расскажут прикол о «горчичниках»«Вест Хэм» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу 16 апреля
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