«Вест Хэм» — «Сток Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Вест Хэм»: Джо Харт, Аарон Крессвел, Angelo Ogbonna, Declan Rice, Пабло Сабалета, Шейку Куйяте, Марк Нобл, Жоау Мариу, Артур Масуаку, Edimilson Fernandes, Марко Арнаутович.
«Сток Сити»: Джек Батлэнд, Курт Зума, Мартинс Бруно Инди, Райан Шоукросс, Moritz Bauer, Эрик Питерс, Джо Аллен, Шердан Шакири, Badou Ndiaye, Ramadan Sobhi, Маме Бирам Диуф.
Предыдущий матч соперников: «Сток Сити» — «Вест Хэм» 0:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Сток Сити» со счетом 0:2.