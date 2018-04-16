ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Вест Хэм» — «Сток Сити»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Вест Хэм — Сток Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.04.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Сток Сити Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Вест Хэм — Сток Сити22:00
    В 22:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Вест Хэм» — «Сток Сити».

    Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Вест Хэм» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Вест Хэм» — «Сток Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Команды расскажут прикол о «горчичниках»«Вест Хэм» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу 16 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Безвольная игра против аутсайдера. «МЮ» попрощался с шансами на чемпионство
  • Реакция СМИ на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Вест Бромвича»
    •
  • АПЛ. «МанСити» — чемпион, «МЮ» уступил «ВестБрому», «Ливерпуль» разгромил «Борнмут»
  • Подробности матчей 34-го тура английской Премьер-лиги
    •
  • 15/04
    • «Арсенал» уступил «Ньюкаслу»
  • 15/04
    • Гвардиола — первый испанский тренер, выигравший чемпионат Англии
  • 14/04
    • «Ливерпуль» крупно победил «Борнмут»
  • 14/04
    • «Вулверхэмптон» досрочно вышел в Премьер-лигу
  • 14/04
    • «МанСити» на выезде обыграл «Тоттенхэм»
  • 13/04
    • Состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Европы
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца
    Подробный разбор
  • Конец чемпионской гонки: «Спартак» проиграл на Урале
  • Реакция прессы на выездное поражение «Спартака» в Екатеринбурге
    •
  • «Манчестер Сити» вернулся и сделал шаг к титулу
  • Обзор британских СМИ после важнейшей победы «Манчестер Сити» над «Тоттенхэмом»
    •
  • «Локомотив» испортил юбилей «Динамо»
  • Реакция прессы на разгром бело-голубых в столичном дерби
    •
  • Работа в «Баварии» уже не так привлекательна?
  • Реакция прессы на назначение Нико Ковача наставником «Баварии»
    •
  • Хромая на одну ногу
  • Реакция СМИ на жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов
    •
  • Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»
  • Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сможет ли «Миннесота» сравнять счет в серии с «Виннипегом»?
  • «Миннесота» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 18 апреля
  • 1,88
    •
  • Сумеет ли «Вашингтон» прервать серию неудач с «Коламбусом»?
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 18 апреля
  • 1,90
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 15:35
    • УЕФА не будет открывать дело о расизме против ЦСКА
  • 13:06
    • Голкипер сборной Египта пропустит ЧМ-2018
  • 13:04
    • «Краснодар» будет бороться за отмену дисквалификации Смолова
  • 12:51
    • КДК РФС рассмотрит инцидент с Григоряном, в которого бросили петуха
  • Безвольная игра против аутсайдера. «МЮ» попрощался с шансами на чемпионство
  • Реакция СМИ на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Вест Бромвича»
    • 12:28
  • 11:02
    • Аргентинский клуб хочет подписать Буффона
  • 10:44
    • Представлен рабочий вариант нового логотипа РФПЛ
  • Какая полоса у «Барселоны»?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 33-го тура испанской Ла Лиги 17 апреля
    • 2,14Завтра в 22:00
  • Тайное знание «буков» или валуй на «Интер»
  • «Интер» — «Кальяри». Прогноз и ставки на матч 33-го тура итальянского первенства по футболу 17 апреля
    • 1,88Завтра в 21:45
  • Будет реабилитация
  • «Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 17 апреля
    • 1,51Завтра в 21:45
  • Матч будет необычным
  • «Байер» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка Германии 17 апреля
    • 1,81Завтра в 21:45
  • 09:44
    • Авдонченко раскритиковала работу Будогосского
  • Прервется ли неудачная серия «Севильи» в Ла-Корунье?
  • «Депортиво» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 33-го тура испанского первенства по футболу 17 апреля
    • 1,44Завтра в 20:30
  • 01:02
    • Ибрагимович: Мои шансы сыграть на ЧМ-2018 высоки
  • 23:58
    • ПСЖ разгромил «Монако» и выиграл чемпионат Франции
  • Примера. «Барса» одолела «Валенсию», «Атлетико» разгромил «Леванте», «Реал» обыграл «Малагу»
  • Обзор матчей 32-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 23:51
  • 23:47
    • Римское дерби завершилось без голов
  • 23:36
    • «Реал» на выезде обыграл «Малагу»
  • 23:23
    • Шавло: Если «Локо» обыграет «Ахмат», то станет чемпионом
  • 23:09
    • Хохлов: Ташаев очень сильно спрогрессировал
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус