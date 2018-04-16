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    Гол Салаха признан лучшим в 1/4 финала Лиги чемпионов

    Лига чемпионов Ливерпуль
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    Мохамед Салах
    На фото:Мохамед Салах
    По итогам голосования лучшим голом четвертьфинала Лиги чемпионов признан точный удар полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в ответном поединке с «Манчестер Сити» (2:1). Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

    На втором месте оказался забитый мяч в исполнении лидера мадридского «Реала» Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса» (3:0). В тройку вошел гол еще одного игрока «Ливерпуля» Алекса Окслейд-Чемберлена в первой игре с «Ман Сити» (3:0).

    Следом расположились забитый мяч форварда «Ювентуса» Марио Манджукича в ворота «Реала» (3:1) и нападающего «Барселоны» Луиса Суареса в ворота «Ромы» (4:1).


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