Представлен рабочий вариант нового логотипа РФПЛ

Дизайн-студия Артемия Лебедева на своем официальном сайте представила рабочий вариант нового логотипа Российской футбольной Премьер-лиги.

Сезон-2018/19 главный футбольный турнир России начнет с полностью переработанной айдентикой.

«Для конкурса студия разработала логотип, в основе которого архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами.

Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип

Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе», — говорится в описании логотипа на сайте студии.