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    «Химки» — «Спартак-2»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Химки — Спартак-2: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.04.2018)

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    •  Химки — Спартак-219:00
    В 19:00 Россия. ФНЛ начнётся матч «Химки» — «Спартак-2».

    Последний матч между собой: «Спартак-2» — «Химки» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Химки»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Химки» — «Спартак-2». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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