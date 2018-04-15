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    РФС: У «Спартака» нет шансов опротестовать результат матча с «Уралом» из-за Егорычева

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    Андрей Егорычев
    На фото:Андрей Егорычев
    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что у «Спартака» нет шансов опротестовать результат матча 26-го тура РФПЛ с «Уралом».

    По данным СМИ, «Спартак» намеревался подать протест из-за участия в матче полузащитника Андрея Егорычева, который вышел на замену на 85-й минуте.

    В текущем сезоне, выступая за «Носту» в ПФЛ, Егорычев получил три желтые карточки, а также еще одну уже за «Урал» в матче 25-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2) 8 апреля.

    «Лиги не пересекаются между собой. В каждом турнире и в каждой лиге ведется свой подсчет желтых карточек. Это разные турниры. Ведь довольно часто возникают случаи, когда игрок в РФПЛ получается четыре желтые карточки, пропускает следующий тур, но играет за молодежную команду клуба, чтобы иметь практику. Это предусмотрено, никаких проблем нет.

    Поэтому у "Спартака" нет шансов опротестовать результат матча с "Уралом". Не знаю, почему им в голову взбрело подать протест. Возможно, это незнание регламента. Это же несложный факт», — сказал Бутенко «Чемпионату».

    Напомним, «Спартак» на выезде уступил «Уралу» со счетом 1:2.

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