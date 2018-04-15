РФС: У «Спартака» нет шансов опротестовать результат матча с «Уралом» из-за Егорычева

Председатель судейского комитетазаявил, что унет шансов опротестовать результат матча 26-го тура РФПЛ с

По данным СМИ, «Спартак» намеревался подать протест из-за участия в матче полузащитника Андрея Егорычева, который вышел на замену на 85-й минуте.

В текущем сезоне, выступая за «Носту» в ПФЛ, Егорычев получил три желтые карточки, а также еще одну уже за «Урал» в матче 25-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2) 8 апреля.

«Лиги не пересекаются между собой. В каждом турнире и в каждой лиге ведется свой подсчет желтых карточек. Это разные турниры. Ведь довольно часто возникают случаи, когда игрок в РФПЛ получается четыре желтые карточки, пропускает следующий тур, но играет за молодежную команду клуба, чтобы иметь практику. Это предусмотрено, никаких проблем нет.

Поэтому у "Спартака" нет шансов опротестовать результат матча с "Уралом". Не знаю, почему им в голову взбрело подать протест. Возможно, это незнание регламента. Это же несложный факт», — сказал Бутенко «Чемпионату».

Напомним, «Спартак» на выезде уступил «Уралу» со счетом 1:2.