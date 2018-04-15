«Спартак» на выезде проиграл «Уралу»

Встреча, которая проходила в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
На 37-й минуте матча Эрик Бикфалви вывел «Урал» вперед, а на 88-й минуте Отман Эль-Кабир удвоил преимущество хозяев. У «Спартака» уже в добавленное ко второму тайму время отличился Квинси Промес.
Форвард «Спартака» Луис Адриано не сыграл в матче из-за спазма мышц бедра.
Отметим, что для «Спартака» это поражение стало первым в чемпионате России с августа прошлого года.
После этого матча у «красно-белых» осталось 50 очков, у «Урала» стало 33 очка.
Чемпионат России. 26-й тур
«Урал» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва) – 2:1 (1:0)
Голы: Бикфалви, 37 (1:0). Эль-Кабир, 88 (2:0). Промес, 90+1 (2:1).«Урал»: Годзюр, Кулаков, Динга, Ароян, Меркулов, Димитров (Евсеев, 80), Фидлер, Емельянов (Егорычев, 85), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин (Портнягин, 80).«Спартак»: Ребров, Петкович (Самедов, 64), Максимович, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Фернанду, Глушаков (Пашалич, 77), Ханни (Педро Роша, 59), Промес, Зе Луиш.Предупреждения: Зе Луиш, 20. Кутепов, 74. Портнягин, 86.