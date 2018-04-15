«Спартак» на выезде проиграл «Уралу»

на выезде проигралв матче 26-го тура чемпионата России.

Встреча, которая проходила в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 37-й минуте матча Эрик Бикфалви вывел «Урал» вперед, а на 88-й минуте Отман Эль-Кабир удвоил преимущество хозяев. У «Спартака» уже в добавленное ко второму тайму время отличился Квинси Промес.

Форвард «Спартака» Луис Адриано не сыграл в матче из-за спазма мышц бедра.

Отметим, что для «Спартака» это поражение стало первым в чемпионате России с августа прошлого года.

После этого матча у «красно-белых» осталось 50 очков, у «Урала» стало 33 очка.