«Олимпиец» — «Зенит-2»: онлайн-трансляция начнется в 15:00

В 15:00 Россия. ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Зенит-2» — «Олимпиец» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Зенит-2»).

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