«Арсенал» уступил «Ньюкаслу»

В матче 34-го тура английской Премьер-лигипринимали одержал победу.

Матч завершился со счетом 2:1.

У победителей голы забили Айосе Перес и Мэтт Ритчи, а в составе «Арсенала» отличился Александр Ляказетт.

Для «Ньюкасла» эта победа стала уже четвертой подряд в АПЛ.

У подопечных Рафы Бенитеса после этого тура — 41 очко и десятое место. У «Арсенала» — 54 очка и шестое место. От четвертой строчки «канониры» отстают на 13 очков.