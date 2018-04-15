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    «Арсенал» уступил «Ньюкаслу»

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    «Ньюкасл» — «Арсенал»
    На фото:«Ньюкасл» — «Арсенал»
    В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал «Арсенал» и одержал победу.

    Матч завершился со счетом 2:1.

    У победителей голы забили Айосе Перес и Мэтт Ритчи, а в составе «Арсенала» отличился Александр Ляказетт.

    Для «Ньюкасла» эта победа стала уже четвертой подряд в АПЛ.

    У подопечных Рафы Бенитеса после этого тура — 41 очко и десятое место. У «Арсенала» — 54 очка и шестое место. От четвертой строчки «канониры» отстают на 13 очков.

    Чемпионат Англии. 34-й тур
    «Ньюкасл» — «Арсенал» — 2:1 (1:1)
    Голы: Ляказетт, 14 (0:1). Перес, 29 (1:1). Ритчи, 68 (2:1).«Ньюкасл»: Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Кенеди, Йедлин, Диаме, Ритчи (Мерфи, 86), Шелви, Гэйл (Слимани, 63), Перес (Хоселу, 79).«Арсенал»: Чех, Монреаль, Мустафи, Чемберс (Мэйтланд-Найлс, 78), Холдинг, Джака, Эль-Ненни, Уиллок (Уэлбек, 68), Ляказетт, Обамеянг, Ивоби (Нкетиа, 86).Предупреждение: Слимани, 90+1.
    Команды выдадут два разных тайма«Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу 15 апреля
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