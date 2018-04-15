«Милан» и «Наполи» голов не забили

Встреча на «Сан-Сиро» завершилась вничью — 0:0.
Отметим, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, сыграв в этой встрече, стал самым молодым игроком в истории, который провел 100 матчей в Серии А.
После этого матча у «Наполи» — 78 очков и 3 очка отставания от «Ювентуса», который еще не проводил свой матч 32-го тура. У «Милана» — 53 очка и шестая строчка.
Серия А. 32-й тур
«Милан» — «Наполи» — 0:0
«Милан»: Дж.Доннарумма, Сапата, Музаккьо, Родригес, Калабрия, Билья, Бонавентура (Локателли, 80), Хакан Чалханоглу, Кессье, Калинич (Андре Силва, 70), Сусо.«Наполи»: Пепе Рейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Зелиньски, 66), Аллан (Рог, 87), Жоржинью, Кальехон, Мертенс (Милик, 66), Инсинье.Предупреждения: Сапата, 55. Хюсай, 64. Кулибали, 90.