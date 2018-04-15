«Милан» и «Наполи» голов не забили

В рамках 32-го тура чемпионата Италиипринимал

Встреча на «Сан-Сиро» завершилась вничью — 0:0.

Отметим, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, сыграв в этой встрече, стал самым молодым игроком в истории, который провел 100 матчей в Серии А.

После этого матча у «Наполи» — 78 очков и 3 очка отставания от «Ювентуса», который еще не проводил свой матч 32-го тура. У «Милана» — 53 очка и шестая строчка.