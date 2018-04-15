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    «Милан» и «Наполи» голов не забили

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    «Милан» — «Наполи»
    На фото:«Милан» — «Наполи»
    В рамках 32-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал «Наполи».

    Встреча на «Сан-Сиро» завершилась вничью — 0:0.

    Отметим, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, сыграв в этой встрече, стал самым молодым игроком в истории, который провел 100 матчей в Серии А.

    После этого матча у «Наполи» — 78 очков и 3 очка отставания от «Ювентуса», который еще не проводил свой матч 32-го тура. У «Милана» — 53 очка и шестая строчка.

    Серия А. 32-й тур
    «Милан» — «Наполи» — 0:0
    «Милан»: Дж.Доннарумма, Сапата, Музаккьо, Родригес, Калабрия, Билья, Бонавентура (Локателли, 80), Хакан Чалханоглу, Кессье, Калинич (Андре Силва, 70), Сусо.«Наполи»: Пепе Рейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Зелиньски, 66), Аллан (Рог, 87), Жоржинью, Кальехон, Мертенс (Милик, 66), Инсинье.Предупреждения: Сапата, 55. Хюсай, 64. Кулибали, 90.
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