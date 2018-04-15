«Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английской Премьер-лиги 15 апреля

Хоть основа, хоть замена – будет «двушка» непременно

Хоть основа, хоть замена – будет «двушка» непременно «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английской Премьер-лиги 15 апреля

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