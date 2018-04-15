«Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Antonio Valencia, Поль Погба, Андер Эррера, Nemanja Matic, Алексис Санчес, Хуан Мата, Ромелу Лукаку.
«Вест Бромвич»: Бен Фостер, Аллан-Ромео Ньом, Киран Гиббз, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Джейк Ливермор, Мэтт Филлипс, Крис Брант, Джеймс Макклин, Хосе Саломон Рондон, Джей Родригес.
Предыдущий матч соперников: «Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.