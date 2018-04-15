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    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.04.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Вест Бромвич Календарь АПЛ
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    •  Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич18:00
    В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич».

    Составы команд:

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Antonio Valencia, Поль Погба, Андер Эррера, Nemanja Matic, Алексис Санчес, Хуан Мата, Ромелу Лукаку.

    «Вест Бромвич»: Бен Фостер, Аллан-Ромео Ньом, Киран Гиббз, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Джейк Ливермор, Мэтт Филлипс, Крис Брант, Джеймс Макклин, Хосе Саломон Рондон, Джей Родригес.

    Предыдущий матч соперников: «Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.

    Хоть основа, хоть замена – будет «двушка» непременно«Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английской Премьер-лиги 15 апреля
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