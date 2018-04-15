ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич (15.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Вест Бромвич Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич18:00
    В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич».

    Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Манчестер Юнайтед»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Хоть основа, хоть замена – будет «двушка» непременно«Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английской Премьер-лиги 15 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • АПЛ. «Челси» одолел «Саутгемптон», «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», «МанСити» победил «Тоттенхэм»
  • Подробности матчей 34-го тура английской Премьер-лиги
    •
  • Последние недели Конте в «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Вест Хэм»
    •
  • 14/04
    • «Ливерпуль» крупно победил «Борнмут»
  • 14/04
    • «Вулверхэмптон» досрочно вышел в Премьер-лигу
  • 14/04
    • «МанСити» на выезде обыграл «Тоттенхэм»
  • 13/04
    • Состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Европы
  • 13/04
    • Салах в рекордный третий раз за сезон стал лучшим игроком месяца в АПЛ
  • 13/04
    • «Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Зенита»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Хромая на одну ногу
  • Реакция СМИ на жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов
    •
  • Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»
  • Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы
    •
  • Смазанная концовка удивительного матча
  • Спортивные СМИ продолжают обсуждать скандальный четвертьфинал ЛЧ между «Реалом» и «Ювенсусом»
    •
  • Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип
  • Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов
    •
  • «Бавария» среди лучших, но есть вопросы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Севилья»
    •
  • Туринская сказка превратилась в драму
  • Эпическая мадридская развязка четвертьфинала Лиги чемпионов – в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Удержится ли ЦСКА в тройке лидеров?
  • «Уфа» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 15 апреля
  • 1,80
    •
  • Продлит ли «Спартак» победную серию в Екатеринбурге?
  • «Урал» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 15 апреля
  • 1,70
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 10:37
    • Судья матча «Реал» — «Ювентус» и его жена получают смертельные угрозы
  • Команды расскажут прикол о «горчичниках»
  • «Вест Хэм» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу 16 апреля
    • 2,32Завтра в 22:00
  • 09:17
    • «Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон
  • 09:05
    • Ибрагимович принес «Гэлакси» победу над «Чикаго Файр»
  • Одержит ли «Ростов» первую победу при Карпине?
  • «Ростов» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 15 апреля
    • 1,60Сегодня в 19:00
  • Примера. «Барселона» одолела «Валенсию», «Реал» в гостях у «Малаги»
  • Обзор матчей 32-го тура испанской Примеры
    • 01:02
  • «Локомотив» испортил юбилей «Динамо»
  • Реакция прессы на разгром бело-голубых в столичном дерби
    • 00:55
  • АПЛ. «Челси» одолел «Саутгемптон», «Ливерпуль» разгромил «Борнмут», «МанСити» победил «Тоттенхэм»
  • Подробности матчей 34-го тура английской Премьер-лиги
    • 00:12
  • 23:51
    • «МанСити» на выезде обыграл «Тоттенхэм»
  • 23:36
    • «Аталанта» разошлась миром с «Интером»
  • 23:14
    • «Вулверхэмптон» досрочно вышел в Премьер-лигу
  • РФПЛ. «Локо» разгромил «Динамо», «Зенит» одолел «Анжи»
  • Обзор матчей 26-го тура российской Премьер-лиги
    • Вчера в 23:09
  • 23:01
    • Хусаинов: Желтая Смолову? Похоже на заказ
  • 22:47
    • Дриусси: Задача «Зенита» — выход в Лигу чемпионов
  • Работа в «Баварии» уже не так привлекательна?
  • Реакция прессы на назначение Нико Ковача наставником «Баварии»
    • Вчера в 22:38
  • 22:16
    • «Сельта» уступила «Леганесу»
  • 22:00
    • «Бавария» забила пять мячей менхенгладбахской «Боруссии»
  • 21:44
    • «Ливерпуль» крупно победил «Борнмут»
  • 21:17
    • «Дженоа» взял верх над «Кротоне»
  • 20:57
    • «Краснодар» разгромил тульский «Арсенал»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус