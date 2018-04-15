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    «Малага» — «Реал Мадрид»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Малага — Реал Мадрид: смотреть онлайн, прямая трансляция (15.04.2018)

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    •  Малага — Реал Мадрид21:45
    В 21:45 в Примере начнётся матч «Малага» — «Реал Мадрид».

    Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Малага» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Реал Мадрид»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Малага» — «Реал Мадрид». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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