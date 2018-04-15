Хохлов: Ташаев очень сильно спрогрессировал

Главный тренер «Динамо»объяснил удачную игрув последних матчах желанием попасть в сборную России.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего хавбека шесть мячей и пять голевых передач в 23 матчах за бело-голубых.

«Отлично, когда у человека есть цель попасть в сборную. Саша очень сильно спрогрессировал.

Естственно, он мечтает играть в сборной перед домашним чемпионатом мира. Дополнительно темой сборной в "Динамо" никем не мотивируем.

Футболистам нельзя очень часто об этом говорить в интервью. В сборной есть главный тренер, который все видит. А вот доказывать свой класс нужно однозначно», – сказал в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ» Хохлов.