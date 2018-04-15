Каррера: «Спартак» продолжает чемпионскую гонку

Главный тренерпрокомментировал поражение отв 26-м туре РФПЛ со счетом 1:2.

«Перед матчем сказал ребятам, что сегодня предстоит провести важную игру, и что "Урал" показывает хороший футбол. Объяснял, что для победы нужно провести матч, а заранее три очка нельзя получить.

Сегодня много ошибались в передачах, матч был не особо удачный для нас. Наши ошибки позволяли "Уралу" контратаковать, и они благодаря этому забили голы. Мы не смогли воспользоваться нашими возможностями забить. Это футбол», — цитирует Карреру «Чемпионат».

«Конечно, "Спартак" остается в чемпионской гонке. Остаются еще матчи, которые должны быть сыграны. Мы будем максимально в них отдаваться», — резюмировал наставник «Спартака».

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