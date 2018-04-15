«Локомотив» испортил юбилей «Динамо»

Победу к юбилею
«При этом "Динамо" в каждом матче старается удивить тактической гибкостью нового тренерского штаба команды. При Хохлове, например, левая бровка перестала быть единоличной собственностью Константина Рауша: стал чередовать позиции в обороне и полузащите, образуя перспективную связку с Александром Ташаевым. Последний, в свою очередь, показал способность с равной эффективностью действовать на обоих флангах, а также при завершении атак. Не случайно о Ташаеве, как в меньшей степени и о Кирилле Панченко и Владимире Рыкове, заговорили как о потенциальных кандидатах в сборную России.
В дерби с ЦСКА бело-голубые и близко не собирались выставлять у своих ворот пресловутый "автобус" — просто для начала акцентировали внимание на обороне, чтобы нейтрализовать ожидаемый стартовый натиск армейцев. Против "Локо" ситуация изначально выглядела несколько иной. Красно-зеленые вряд ли могли рвануть вперед с места в карьер, тогда как динамовцев обязывал к бодрому дебюту встречи юбилей клуба. 18 апреля (кстати, в день выездного матча в Петербурге) "Динамо" исполнится 95 лет, и к этой дате футболистам, разумеется, хотелось подарить своим болельщикам яркую игру и, по возможности, победу», — пишет специальный корреспондент «Спорта День за Днем» в Москве Егор Прокудин.
«Локо» угадал с заменой
«А "Динамо" решило не следовать футбольному правилу "победный состав не меняют". Вместо Григория Морозова, выходившего в старте против ЦСКА, на поле с первых минут появился Федор Черных. Ему и привез самый опасный хозяйский момент в начале встречи Александр Ташаев. Последний протащил мяч со своего левого фланга и выдал пас направо. Спустя пару секунд все динамовские болельщики взвыли: "Ну зачем он стал обрабатывать мяч? Нужно было бить сходу!".
К этому времени "Динамо" проигрывало 0:1. Антон Миранчук не очень часто бьет штрафные. А здесь подошел и послал мяч точно в нижний угол. Антон по сравнению со стартовым составом матча против "Ростова" заменил Мануэла Фернандеша (Юрий Семин сказал, что у него небольшие проблемы со здоровьем), чья роль – обстреливать ворота со стандартных положений вблизи штрафной. Вот так "Локо" угадал с заменой еще до начала встречи.
Ташаев, вдохновленный дублем против ЦСКА, был самым активным у хозяев. Однажды после его прохода по флангу Мацей Рыбус едва не срезал мяч в свою "девятку".
В середине поля Дмитрий Тарасов, лежа на газоне, отмахнулся после стыка с Самбой Соу. Судья Алексей Еськов смотрел сверху на эту борьбу в партере и ограничился устными внушениями. А вот фол динамовского вратаря Антона Шунина арбитр заметил сразу и наказал хозяев назначением пенальти. Забей Алексей Миранчук, было бы красиво (братья-близнецы в одном матче, кажется, не забивали), но Шунин угадал направление удара, отбил и накрыл мяч наглухо.
И все же стандартные положения продолжали выручать лидера чемпионата. Владимир Рыков нарушил правила, а Джефферсон Фарфан уложил мяч аккурат в левый нижний угол. Краткие итоги первого тайма: по опасным моментам – 3:3, а счет – 0:2», — пишет обозреватель «Советского Спорта» Игорь Зетилов.
Агрессивное «Динамо»
«При этом между голами соперника "Динамо" действовало здорово. Атаковали обоими флангами, создавали моменты. "Локомотив" оборонялся достаточно агрессивно – Алексей Еськов позволял. При этом больше страдали от такого стиля сами гости.
Влад Игнатьев после единоборства в середине первого тайма играл с повязкой на голове. Эдер уже после перерыва смог покинуть поле только на носилках, вместо него вышел Александр Коломейцев. В какой-то момент грубость стала взаимной и привела к потасовке: Фарфан пошел бодаться с Шуничем. Окончательно конфликт погасил Дмитрий Тарасов. Сначала убрал перуанца подальше от соперников. А потом головой забил третий мяч своей команды.
Главный вопрос матча: зачем болельщики "Локомотива" в конце матча вспомнили о существовании "Спартака" и заряда о том, что со "Спартаком" делать. И еще: зачем болельщики "Динамо" их в этой ситуации поддержали. Выглядело очень странно и хорошо, что закончилось быстро», — удивляется корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
Безнадега
«К концу тайма динамовцы стали совсем хмурыми – матерят арбитра, который почему-то свистит не в ту сторону, ругают Рауша и тренера, который по каким-то причинам еще не заменил его. "Локомотив" отдал территорию сопернику, но тот не знал, как этим воспользоваться. Получалось создавать остроту только у Александра Ташаева – он переигрывал защитника сборной Владислава Игнатьева в первом тайме, но к перерыву затух, как и вся команда. Шунин отмазался за первый гол, отбив пенальти, но даже это не помогло "Динамо" вернуться в игру.
Второй штрафной удар "Локомотива" реализовал Фарфан. Интересно, что удар исполнялся почти с той же точки, что и стандарт на третьей минуте. Антон Миранчук тогда забил, но на этот раз бил Фарфан. Почему? Объясняет Семин:
– Поощряю инициативу игроков. Если кто-то чувствует себя уверенно, то почему нет? Это было решение Антона, Алексея и Джефферсона. Фарфан был уверен – он подошел, пробил и забил. Молодец. Если бы не забил, то ругали бы за то, что не уступил право Антону. А так – молодец, проявил инициативу, – Семин.
Разочарование первого тайма на секторе хозяев сменилось безнадегой. Вялые "верим в команду" были заглушены третьим и четвертым голами "Локомотива". Семин оставил на замене Фернандеша и Ари, но это не могло стать потерей при таком качестве от Антона Миранчука и Джефферсона Фарфана», — фиксирует корреспондент Sportbox.ru Егор Кузнец.
Грустный юбилей «Динамо»
«А что "Динамо"? Да толком ничего. Если уступая с минимальным счетом, хозяева еще создавали подобие остроты у ворот Гильерме (в первую очередь ее автором выступал Ташаев, классно нагнетавший давление на левом фланге, проникал в штрафную сам, опасно подавал и простреливал), то второй гол заставил их окончательно загрустить и забыть о юбилее. Единственным "уловом" "Динамо" так и осталась разбитая в кровь голова Игнатьева, который продолжил играть с повязкой. К части своей доиграл он до 80-й минуты, пока не уступил место на поле Ротенбергу.
Счет к тому моменту стал уже 0:4, и счастливые фанаты "Локо" веселились, встречая вышедшего на замену резервиста скандированием "Боря! Боря! Боря!". Забили во втором тайме Тарасов (снова после подачи со "стандарта"), который засунул мяч под футболку, обратившись таким образом к беременной супруге, и опять Антон Миранчук, использовав пас на ход от Фарфана.
Вот такой грустный юбилей "Динамо". И вот такой уверенный шаг "Локо" навстречу золотым медалям. Теперь они стали еще ближе», — резюмирует автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков.
Чемпионская солидность
«Семин не ждал, что подопечные Хохлова так "поплывут". Ведь дома "Динамо" настолько ужасно играет крайне редко. Уж точно нельзя было предсказать до матча, что в дерби будет нереализованный пенальти, при этом два реализованных штрафных и третий гол после подачи со стандарта!
Почему так получилось? Дерби прошло без возни в центре поля и с частой передачей мяча от одной команды к другой. Гости не мешали хозяевам контролировать мяч, но было много единоборств – следовательно процент точных пасов оказался невысоким, команды часто добирались до чужих штрафных.
Ударов набрали среднее количество, но атакующих попыток получилось много. У "Локомотива" работали контратаки, а у "Динамо" поначалу игра шла через Ташаева. Но хозяева своего вдохновителя не поддержали, а вот гости прагматично воспользовались редкой комбинацией – двумя штрафными за матч.
"Локомотив" не смутила осечка с пенальти, после перерыва планомерно добили деморализованных хозяев поля.
Штрафные в ворота Шунина — такие же важные эпизоды сезона для "Локомотива", как вынос мяча с линии ворот в другом дерби со "Спартаком" от Игнатьева. Команда Юрия Павловича рационально подошла к игре с подопечными Хохлова и не повторила ошибки предыдущих соперников "Динамо". Обидно для юбиляра – легендарному обществу исполняется 95 лет на следующей неделе. Хозяева не справились так показательно, но рациональную эффективность "Локомотива" сложно перебить.
Второй раз за сезон "железнодорожники" разгромили соседей в дерби, и хотя "Динамо" нужно поругать за наивность подхода и провал после перерыва, не лишним будет похвалить "Локомотив". Взяли три очка и напомнили о чемпионской солидности, которая часто куда важнее чемпионского везения», — пишет автор Soccer.ru Артем Славнов.