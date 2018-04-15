«Локомотив» испортил юбилей «Динамо»

Победу к юбилею

«При этом "Динамо" в каждом матче старается удивить тактической гибкостью нового тренерского штаба команды. При Хохлове, например, левая бровка перестала быть единоличной собственностью Константина Рауша: стал чередовать позиции в обороне и полузащите, образуя перспективную связку с Александром Ташаевым. Последний, в свою очередь, показал способность с равной эффективностью действовать на обоих флангах, а также при завершении атак. Не случайно о Ташаеве, как в меньшей степени и о Кирилле Панченко и Владимире Рыкове, заговорили как о потенциальных кандидатах в сборную России.

В дерби с ЦСКА бело-голубые и близко не собирались выставлять у своих ворот пресловутый "автобус" — просто для начала акцентировали внимание на обороне, чтобы нейтрализовать ожидаемый стартовый натиск армейцев. Против "Локо" ситуация изначально выглядела несколько иной. Красно-зеленые вряд ли могли рвануть вперед с места в карьер, тогда как динамовцев обязывал к бодрому дебюту встречи юбилей клуба. 18 апреля (кстати, в день выездного матча в Петербурге) "Динамо" исполнится 95 лет, и к этой дате футболистам, разумеется, хотелось подарить своим болельщикам яркую игру и, по возможности, победу», — пишет специальный корреспондент «Спорта День за Днем» в Москве Егор Прокудин.

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» Очень хороший матч. С обеих сторон игра получилась мощной, боевой. Такие матчи должны болельщикам нравиться. Нам, наверное, больше повезло, потому что мы реализовали штрафные, забили. Футболисты показали большую самоотдачу, качественно играли. Двигаемся дальше. Когда выигрываешь, значит, все получилось. Все сработали хорошо: игроки, тренеры, операторы даже. А когда проигрываешь, тренер виноват. Так что в этот раз все сложилось хорошо. На поле шла жесткая борьба, никто не хотел уступать. Рыбус и [Игорь] Денисов получили желтые карточки. Нам их будет не хватать в следующем матче. Фолы не были грубыми, наверное, карточек можно было избежать, но ребята боролись жестко. Как их потеря скажется на следующем матче? Будем разбираться на следующих тренировках. А пока поздравьте нас, отпразднуем эту победу.

«Локо» угадал с заменой

«А "Динамо" решило не следовать футбольному правилу "победный состав не меняют". Вместо Григория Морозова, выходившего в старте против ЦСКА, на поле с первых минут появился Федор Черных. Ему и привез самый опасный хозяйский момент в начале встречи Александр Ташаев. Последний протащил мяч со своего левого фланга и выдал пас направо. Спустя пару секунд все динамовские болельщики взвыли: "Ну зачем он стал обрабатывать мяч? Нужно было бить сходу!".

К этому времени "Динамо" проигрывало 0:1. Антон Миранчук не очень часто бьет штрафные. А здесь подошел и послал мяч точно в нижний угол. Антон по сравнению со стартовым составом матча против "Ростова" заменил Мануэла Фернандеша (Юрий Семин сказал, что у него небольшие проблемы со здоровьем), чья роль – обстреливать ворота со стандартных положений вблизи штрафной. Вот так "Локо" угадал с заменой еще до начала встречи.

Ташаев, вдохновленный дублем против ЦСКА, был самым активным у хозяев. Однажды после его прохода по флангу Мацей Рыбус едва не срезал мяч в свою "девятку".

В середине поля Дмитрий Тарасов, лежа на газоне, отмахнулся после стыка с Самбой Соу. Судья Алексей Еськов смотрел сверху на эту борьбу в партере и ограничился устными внушениями. А вот фол динамовского вратаря Антона Шунина арбитр заметил сразу и наказал хозяев назначением пенальти. Забей Алексей Миранчук, было бы красиво (братья-близнецы в одном матче, кажется, не забивали), но Шунин угадал направление удара, отбил и накрыл мяч наглухо.

И все же стандартные положения продолжали выручать лидера чемпионата. Владимир Рыков нарушил правила, а Джефферсон Фарфан уложил мяч аккурат в левый нижний угол. Краткие итоги первого тайма: по опасным моментам – 3:3, а счет – 0:2», — пишет обозреватель «Советского Спорта» Игорь Зетилов.

Дмитрий Хохлов Главный тренер «Динамо» У нас ничего не ломалось, продолжали играть в свою игру. Нас переиграли на стандартах. Хотя предупреждали и разбирали, как «Локо» играет именно на стандартах, но все равно не удержали. Настрой у нас был хороший, были моменты, не смогли реализовать. Да, тяжелый календарь, ну что делать, игры идут одна за другой.

Агрессивное «Динамо»

«При этом между голами соперника "Динамо" действовало здорово. Атаковали обоими флангами, создавали моменты. "Локомотив" оборонялся достаточно агрессивно – Алексей Еськов позволял. При этом больше страдали от такого стиля сами гости.

Влад Игнатьев после единоборства в середине первого тайма играл с повязкой на голове. Эдер уже после перерыва смог покинуть поле только на носилках, вместо него вышел Александр Коломейцев. В какой-то момент грубость стала взаимной и привела к потасовке: Фарфан пошел бодаться с Шуничем. Окончательно конфликт погасил Дмитрий Тарасов. Сначала убрал перуанца подальше от соперников. А потом головой забил третий мяч своей команды.

Главный вопрос матча: зачем болельщики "Локомотива" в конце матча вспомнили о существовании "Спартака" и заряда о том, что со "Спартаком" делать. И еще: зачем болельщики "Динамо" их в этой ситуации поддержали. Выглядело очень странно и хорошо, что закончилось быстро», — удивляется корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Антон Миранчук Полузащитник «Локомотива» На тренировках отрабатываем стандарты, но в играх никогда не бил. Для меня поле здесь счастливое. Безусловно, Фернандеша не хватало, так как он игрок топ-уровня. Нам осталось провести пять финалов. Играть с Фарфаном мне очень легко, он раскрылся в этом чемпионате. У него вторая жизнь футбольная началась.

Безнадега

«К концу тайма динамовцы стали совсем хмурыми – матерят арбитра, который почему-то свистит не в ту сторону, ругают Рауша и тренера, который по каким-то причинам еще не заменил его. "Локомотив" отдал территорию сопернику, но тот не знал, как этим воспользоваться. Получалось создавать остроту только у Александра Ташаева – он переигрывал защитника сборной Владислава Игнатьева в первом тайме, но к перерыву затух, как и вся команда. Шунин отмазался за первый гол, отбив пенальти, но даже это не помогло "Динамо" вернуться в игру.

Второй штрафной удар "Локомотива" реализовал Фарфан. Интересно, что удар исполнялся почти с той же точки, что и стандарт на третьей минуте. Антон Миранчук тогда забил, но на этот раз бил Фарфан. Почему? Объясняет Семин:

– Поощряю инициативу игроков. Если кто-то чувствует себя уверенно, то почему нет? Это было решение Антона, Алексея и Джефферсона. Фарфан был уверен – он подошел, пробил и забил. Молодец. Если бы не забил, то ругали бы за то, что не уступил право Антону. А так – молодец, проявил инициативу, – Семин.

Разочарование первого тайма на секторе хозяев сменилось безнадегой. Вялые "верим в команду" были заглушены третьим и четвертым голами "Локомотива". Семин оставил на замене Фернандеша и Ари, но это не могло стать потерей при таком качестве от Антона Миранчука и Джефферсона Фарфана», — фиксирует корреспондент Sportbox.ru Егор Кузнец.

Илья Геркус Президент «Локомотива» Мы вообще в этом году с московскими клубами проводим замечательный сезон. Получились четыре победы и две ничьи. Мы очень рады этому. А матч сегодня был непростой. Мне кажется, «Динамо» играло слишком жестко. По-другому, наверное, не может быть. Это финальные игры. Мы стараемся. На наш взгляд, арбитр нам много давал карточек, а сопернику мало. Но это всегда так кажется. Можно сказать, что мы обрели уверенность, о которой говорили после встречи с «Амкаром», и сейчас получаем результат, на который работали.

Грустный юбилей «Динамо»

«А что "Динамо"? Да толком ничего. Если уступая с минимальным счетом, хозяева еще создавали подобие остроты у ворот Гильерме (в первую очередь ее автором выступал Ташаев, классно нагнетавший давление на левом фланге, проникал в штрафную сам, опасно подавал и простреливал), то второй гол заставил их окончательно загрустить и забыть о юбилее. Единственным "уловом" "Динамо" так и осталась разбитая в кровь голова Игнатьева, который продолжил играть с повязкой. К части своей доиграл он до 80-й минуты, пока не уступил место на поле Ротенбергу.

Счет к тому моменту стал уже 0:4, и счастливые фанаты "Локо" веселились, встречая вышедшего на замену резервиста скандированием "Боря! Боря! Боря!". Забили во втором тайме Тарасов (снова после подачи со "стандарта"), который засунул мяч под футболку, обратившись таким образом к беременной супруге, и опять Антон Миранчук, использовав пас на ход от Фарфана.

Вот такой грустный юбилей "Динамо". И вот такой уверенный шаг "Локо" навстречу золотым медалям. Теперь они стали еще ближе», — резюмирует автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков.

Константин Рауш Защитник «Динамо» Не думаю, что мы плохо играли. «Локомотив» использовал «стандарты», с которых были очень хорошие удары. Нам не повезло. Во втором тайме мы тоже хорошо играли, не ожидали третьего гола, после чего стало тяжело. После матча команда расстроена, но все равно ничего страшного. До этого у нас были хорошие игры, и сегодня нам обидно после 0:4. Но завтра будем настраиваться на следующий матч. Думаю, все будет нормально. Нет, не тяжело нам было восстановиться после игры с ЦСКА. Просто сегодня мы быстро пропустили, потом 2:0 случилось после того, как Фарфан здорово ударил. Но на самом деле команда неплохо играла

Чемпионская солидность

«Семин не ждал, что подопечные Хохлова так "поплывут". Ведь дома "Динамо" настолько ужасно играет крайне редко. Уж точно нельзя было предсказать до матча, что в дерби будет нереализованный пенальти, при этом два реализованных штрафных и третий гол после подачи со стандарта!

Почему так получилось? Дерби прошло без возни в центре поля и с частой передачей мяча от одной команды к другой. Гости не мешали хозяевам контролировать мяч, но было много единоборств – следовательно процент точных пасов оказался невысоким, команды часто добирались до чужих штрафных.

Ударов набрали среднее количество, но атакующих попыток получилось много. У "Локомотива" работали контратаки, а у "Динамо" поначалу игра шла через Ташаева. Но хозяева своего вдохновителя не поддержали, а вот гости прагматично воспользовались редкой комбинацией – двумя штрафными за матч.

"Локомотив" не смутила осечка с пенальти, после перерыва планомерно добили деморализованных хозяев поля.

Штрафные в ворота Шунина — такие же важные эпизоды сезона для "Локомотива", как вынос мяча с линии ворот в другом дерби со "Спартаком" от Игнатьева. Команда Юрия Павловича рационально подошла к игре с подопечными Хохлова и не повторила ошибки предыдущих соперников "Динамо". Обидно для юбиляра – легендарному обществу исполняется 95 лет на следующей неделе. Хозяева не справились так показательно, но рациональную эффективность "Локомотива" сложно перебить.

Второй раз за сезон "железнодорожники" разгромили соседей в дерби, и хотя "Динамо" нужно поругать за наивность подхода и провал после перерыва, не лишним будет похвалить "Локомотив". Взяли три очка и напомнили о чемпионской солидности, которая часто куда важнее чемпионского везения», — пишет автор Soccer.ru Артем Славнов.