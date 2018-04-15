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    Бузникин: У «Спартака» легкий календарь, но это ему уже не поможет

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    Массимо Каррера
    На фото:Массимо Каррера
    Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Максим Бузникин отметил, что железнодорожники могут стать чемпионами России в этом сезоне.

    Напомним, что в 26-м туре «Локо» разгромил «Динамо» (4:0), а «Спартак» потерял очки в матче с «Уралом» (1:2), ЦСКА — во встрече с «Уфой» (1:1).

    «Чемпионство "Локомотива" более чем реально. Отставание ближайшего преследователя составляет пять очков, и плюс у железнодорожников игра в запасе.

    А туров осталось всего четыре. Такой отрыв будет крайне сложно ликвидировать. Кто или что может помешать "Локомотиву" взять титул? Не вижу серьезных причин для этого.

    Тем более, команда на ходу и психологически устойчива при провалах, там очень опытный тренер – Семин прошел огонь, воду и медные трибуны. Поэтому на 90 процентов "Локо" станет первым.

    Календарь у "Спартака" легче, согласен. Но все же, восемь очков по потерянным между ним и "Локо" – это серьезное преимущество.

    Маловероятно, что красно–белые во всех матчах одержат победы, а другие все проиграют. Вот сегодня спартаковцы потеряли очень важные три очка.

    Непонятно, как коллектив отреагирует на поражение в Екатеринбурге. Всем хочется, чтобы концовка чемпионата была интересной, но интрига вряд ли возродится.

    Переломный момент турнира? Спурт "Локо" в первом круге, когда все увидели, что клуб будет на что-то претендовать.

    Семин — прошедший через многое специалист. Наверное, внутри нашел какие-то механизмы, чтобы сплотить коллектив, наладить игру и дисциплину.

    Сделал все, чтобы околофутбольные моменты никак не отражались на футболе "Локо". Юрий Палыч доказал, что прав тот, кто побеждает», — приводит слова Бузникина «Спорт-Экспресс».

    Продлит ли «Спартак» победную серию в Екатеринбурге?«Урал» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 15 апреля
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