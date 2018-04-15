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    «Атлетико» — «Леванте»: онлайн-трансляция начнется в 17:15

    Атлетико — Леванте (15.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Атлетико — Леванте17:15
    В 17:15 в испанской Примере начнётся матч «Атлетико» — «Леванте».

    Последний матч между собой: «Леванте» — «Атлетико» 0:5 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Атлетико»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Атлетико» — «Леванте». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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