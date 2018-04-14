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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Тоттенхэм — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.04.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Манчестер Сити Календарь АПЛ
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    •  Тоттенхэм — Манчестер Сити21:45
    В 21:45 в АПЛ начнётся матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

    Составы команд:

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Киран Триппьер, Ян Вертонген, Davinson Sanchez, Бэн Дэвис, Эрик Ламела, Эрик Дайер, Mousa Dembele, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Венсан Компани, Эмерик Лапорт, Фабиан Делф, Ilkay Guendogan, Kevin De Bruyne, Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Лерой Зане, Gabriel Jesus.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 4:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 2:1.

    «Тоттенхэм» добьется своего«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английского чемпионата по футболу 14 апреля
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