«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Киран Триппьер, Ян Вертонген, Davinson Sanchez, Бэн Дэвис, Эрик Ламела, Эрик Дайер, Mousa Dembele, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн.
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Венсан Компани, Эмерик Лапорт, Фабиан Делф, Ilkay Guendogan, Kevin De Bruyne, Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Лерой Зане, Gabriel Jesus.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 4:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 2:1.