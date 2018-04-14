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    «Саутгемптон» — «Челси»: онлайн-трансляция начнется в 14:30

    Саутгемптон — Челси (14.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Саутгемптон — Челси14:30
    В 14:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Саутгемптон» — «Челси».

    Последний матч между собой: «Челси» — «Саутгемптон» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Челси»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Саутгемптон» — «Челси». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Выездной барьер и «пенсионер»«Саутгемптон» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу 14 апреля
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