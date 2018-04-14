ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Лас-Пальмас — Реал Сосьедад: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.04.2018)

    Примера Футбол Испании Лас-Пальмас Реал Сосьедад Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Лас-Пальмас — Реал Сосьедад19:30
    В 19:30 в испанской Примере начнётся матч «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад».

    Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Реал Сосьедад»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Топ-3 форварда «Атлетико Мадрид» за последние 10 лет
  • LiveSport.Ru анализирует поиски постоянного форварда одним из претендентов на Лигу Европы 17/18
    •
  • Конец эпохи: Фабио Капелло завершил карьеру
  • Вспоминаем достижения и неудачи бывшего тренера сборной России
    •
  • 14/04
    • Спортивный директор «Барселоны» может покинуть свой пост
  • 14/04
    • «Бетис» минимально обыграл «Жирону»
  • 13/04
    • В «Барселоне» задумались над увольнением Вальверде
  • 13/04
    • Состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Европы
  • 12/04
    • Президент Ла Лиги не исключил возможности проведения матча в России
  • 12/04
    • УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?
    Подробный разбор
  • Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»
  • Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы
    •
  • Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип
  • Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов
    •
  • Смазанная концовка удивительного матча
  • Спортивные СМИ продолжают обсуждать скандальный четвертьфинал ЛЧ между «Реалом» и «Ювенсусом»
    •
  • «Бавария» среди лучших, но есть вопросы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Севилья»
    •
  • Туринская сказка превратилась в драму
  • Эпическая мадридская развязка четвертьфинала Лиги чемпионов – в нашем обзоре прессы
    •
  • Бедный Павел
  • Изучаем судебную тяжбу между московским «Динамо» и его бывшим форвардом
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Барселона» отыграется на «Валенсии» за вылет из Лиги чемпионов
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Испании по футболу 14 апреля
  • 6,00
    •
  • Экспресс дня. Результативный матч на «Уэмбли»
  • Прогноз и ставки на футбол 14 апреля
  • 4,98
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 12:23
    • Спортивный директор «Барселоны» может покинуть свой пост
  • 12:03
    • РУСАДА проверило всех кандидатов в сборную России на ЧМ-2018
  • 11:49
    • Колосков призвал не реагировать на слухи о расизме на игре ЦСКА — «Арсенал»
  • Продлит ли «Спартак» победную серию в Екатеринбурге?
  • «Урал» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 15 апреля
    • 1,70Завтра в 14:00
  • Где искать смысл игры?
  • «ПСЖ» — «Монако». Прогноз и ставки на матч 33-го тура французского первенства по футболу 15 апреля
    • 1,79Завтра в 22:00
  • Зидан и «база»
  • «Малага» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу 15 апреля
    • 2,25Завтра в 21:45
  • 09:23
    • Беляев не контактировал с представителями «Спартака»
  • 08:49
    • Газзаев стал самым богатым депутатом-спортсменом
  • 08:19
    • Фаната ЦСКА осудили на четыре года за удар ножом сына, болельщика «Спартака»
  • 08:07
    • Болельщики ЦСКА отвергли обвинения в проявлениях расизма
  • Хоть основа, хоть замена – будет «двушка» непременно
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английской Премьер-лиги 15 апреля
    • 3,86Завтра в 18:00
  • Немцы тоже бывают раскрепощенными
  • «Шальке» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 30-го тура немецкого чемпионата по футболу 15 апреля
    • 2,06Завтра в 16:30
  • Команды выдадут два разных тайма
  • «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу 15 апреля
    • 2,40Завтра в 15:30
  • «Интер» вернется на победный путь в Бергамо
  • «Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 32 тура чемпионата Италии по футболу 14 апреля
    • 5,50Сегодня в 21:45
  • 00:48
    • Хайнкес: Ковач — хороший выбор для «Баварии»
  • 00:30
    • «Бетис» минимально обыграл «Жирону»
  • 00:10
    • «Вольфсбург» и «Аугсбург» сыграли вничью
  • 23:51
    • Мутко: Продление контракта — в руках самого Черчесова
  • Хромая на одну ногу
  • Реакция СМИ на жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов
    • Вчера в 23:34
  • 21:35
    • Митришев принес «Ахмату» победу над «Тосно»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус